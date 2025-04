La moglie di Netanyahu lo smentisce sugli ostaggi 

TEL AVIV. Alle otto di sera di ieri, al fischio della sirena, per un minuto Israele si è fermato per fermarsi commemorare i soldati caduti e le vittime del terrorismo. Ma nel lutto una gaffe dei coniugi Netanyahu ha scatenato il panico e l'indignazione nei familiari degli ostaggi. In un video pubblico registrato lunedì sera il premier ha ricordato che «196 rapiti sono tornati, 147 dei quali vivi. A Gaza ci sono fino a 24 vivi». A quel punto la moglie del primo ministro, Sara, seduta accanto a lui, è sembrata fare un rapido conto tra sé e sé, poi girandosi verso Bibi gli ha sussurrato: «Meno». Una breve pausa e Netanyahu ha ripreso il controllo della situazione ribadendo: «Ho detto fino a 24 vivi, gli altri purtroppo non lo sono. Li riporteremo in patria».

La parola mormorata da Sara Netanyahu a si basa su informazioni parziali e riservate riferite di recente ai ministri, ha affermato l’emittente pubblica Kan. Nei giorni scorsi era trapelato su alcuni media che gli ostaggi ancora in vita potrebbero essere 23 e non 24, ma non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Il Forum delle famiglie ha accusato Sara e Bibi Netanyahu di aver causato «un orrore indescrivibile ai familiari che già vivono in uno stato di insopportabile incertezza». «Cosa intendevi quando hai detto “meno”? Sai qualcosa che noi ignoriamo? - ha chiesto il Forum - Pretendiamo che il primo ministro chiarisca i suoi commenti e quelli di sua moglie. Se ci sono informazioni di intelligence o nuove notizie sulle condizioni dei nostri cari, pretendiamo di conoscerle per intero». Il governo israeliano intanto ha annullato la decisione di licenziare il capo dello Shin Bet, dopo che Ronen Bar ha annunciato che concluderà il suo incarico il 15 giugno.

