La Lega dichiara guerra alle strisce blu 

Parcheggi sempre più difficili da trovare e quasi sempre a pagamento. La Lega di Alghero ha presentato un progetto di riorganizzazione della sosta in città con l’obiettivo di ridurre il peso degli stalli delimitati dalle strisce blu.
Ieri in conferenza stampa, nella sede di via XX Settembre, Salvatore Carta ha illustrato il piano che punta a riservare quote significative di parcheggi liberi nei quartieri, per riequilibrare le esigenze tra cittadini, turismo e attività economiche.
«La situazione è insostenibile - è stato detto – trovare posto sotto casa è ormai un’impresa quotidiana». Nel mirino anche l’aumento degli incassi derivanti dalla sosta a pagamento, passati, sempre secondo la Lega, da circa un milione di euro nel 2023 a oltre due milioni nel 2025, con ulteriori crescite attese. «I cittadini non possono essere un bancomat», hanno commentato.
È stata richiamata inoltre la questione degli stalli per disabili, già sollevata in Consiglio comunale da Michele Pais, con timori per nuove complicazioni burocratiche. La proposta, sottolineano dal partito di opposizione, vuole segnare «una fase di idee concrete per superare le criticità della mobilità urbana».
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