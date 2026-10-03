La Lega alza la posta: «Meloni se ne freghi del Patto, serve coraggio»  

Roma. La manovra resta da costruire e nella maggioranza si confrontano impostazioni diverse su quanto spingersi oltre i vincoli di bilancio. La Lega mette tra le priorità Quota 64 e la flat tax, mentre tra le ipotesi da sacrificare, se le risorse non bastassero, c'è il libretto previdenziale per i nuovi nati. Forza Italia punta invece su detassazione delle tredicesime, cashback del 19% sulle spese sanitarie e veterinarie, libri scolastici gratuiti per alcune fasce e misure per giovani e pensioni, ma chiede di «spingere la crescita» senza trascurare il sociale. Fratelli d'Italia resta più vicina alla prudenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: secondo il senatore Marco Lisei non servono «bandierine» ma misure efficaci senza compromettere i conti pubblici, con priorità a famiglie e imprese colpite dal caro energia.

Diverse anche le posizioni sui vincoli europei. Meloni chiede a Bruxelles di correggere il percorso di rientro per tenere conto dell'inflazione, mentre Claudio Borghi, senatore della Lega, invita Giorgia Meloni a non inseguire il limite del 3% di deficit: coi tassi in aumento e una crescita ancora debole, sostiene, servirebbe una manovra «coraggiosa». Il vero caso critico europeo, dice, è la Francia, e l’Italia dovrebbe superare la «sindrome di Calimero». Il governo cerca inoltre margini sul Recovery Fund, chiedendo con altri 15 Paesi di dilazionare i rimborsi. Bruxelles valuterà.

Il confronto riguarda anche le risorse per la difesa. Nel Consiglio dei ministri è stato deciso di destinare all'emergenza energetica almeno una somma pari a quella prevista per la difesa, riducendo gli stanziamenti inizialmente ipotizzati per quest'ultima. Una scelta contestata dal ministro Guido Crosetto.

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