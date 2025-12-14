VaiOnline
L’evento
15 dicembre 2025 alle 00:41

La fiamma olimpica accende la Sardegna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 accende l’entusiasmo della Sardegna oltre ogni aspettativa. I tedofori (oltre duecento) hanno portato con orgoglio la torcia, lungo le dodici tappe nell’Isola, tra due ali di folla. Suggestiva la tappa nel complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini. A Cagliari migliaia di persone (sotto il Bastione, nel Largo) hanno accompagnato l’ultima tappa sarda di un viaggio partito sabato da Olbia e che si è chiuso in via Roma con l’accensione del braciere, affidata alla velocista azzurra Dalia Kaddari: «I duecento metri più emozionanti della mia vita».

l a pagina 5

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Milano Cortina 2026.

Il fuoco di Olimpia ha scaldato la Sardegna

Folla dappertutto anche nella seconda tappa, da Oristano a Cagliari: oggi la torcia è già in Sicilia 
Regione

Manager delle Asl: battaglia Todde-Pd per Cagliari e Sassari

Trattativa difficile: anche i dem  puntano alle aziende più grandi 
Roberto Murgia
Fano.

I paracadute si attorcigliano: due morti

La tragedia davanti a diverse persone: le vittime sono un 70enne e una 63enne 
La festa

«Il Campo largo? Lo abbiamo riunito noi»

Giorgia Meloni chiude Atreju: «Il Governo durerà fino al termine della legislatura» 
Diplomazia

Zelensky agli inviati Usa: «Rinunciamo alla Nato»

L’apertura in cambio del congelamento della linea del fronte (mantenendo il Donbass) 