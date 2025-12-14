La fiamma olimpica accende la Sardegna 

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 accende l’entusiasmo della Sardegna oltre ogni aspettativa. I tedofori (oltre duecento) hanno portato con orgoglio la torcia, lungo le dodici tappe nell’Isola, tra due ali di folla. Suggestiva la tappa nel complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini. A Cagliari migliaia di persone (sotto il Bastione, nel Largo) hanno accompagnato l’ultima tappa sarda di un viaggio partito sabato da Olbia e che si è chiuso in via Roma con l’accensione del braciere, affidata alla velocista azzurra Dalia Kaddari: «I duecento metri più emozionanti della mia vita».

