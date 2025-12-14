Bonaccini si allea con Schlein: «Vinceremo le elezioni» 

ROMA. Si allarga, con l'area che fa capo al presidente Stefano Bonaccini, la maggioranza del Pd che sostiene Elly Schlein. La relazione della leader dem viene approvata in assemblea con 225 voti a favore e 36 astenuti. Sono gli ultra-riformisti, la nuova minoranza interna che - nell'evento del 24 ottobre a Milano - ha divorziato dall'ex presidente dell'Emilia Romagna e dalla sua corrente "Energia Popolare". Schlein, da parte sua, rivendica un «partito più unito e compatto» che è cresciuto in consensi negli ultimi anni. «È finito il tempo delle divisioni e dei litigi. Continuerò ad essere la segretaria di tutti». Poi una risposta ai detrattori: «Non c'è mai stata la volontà di reprimere il confronto interno, veniamo da tre anni particolari in cui abbiamo avuto scadenze elettorali ravvicinate, ci siamo trovati schiacciati. Discutere è la nostra forza», tende la mano. Bonaccini, che alle scorse primarie fu il principale sfidante di Schlein convogliando i voti di tutti i riformisti, in assemblea annuncia: «Sui temi vorrei essere io maggioranza. L'anomalia è il correntismo esasperato. Visto che l'obiettivo da oggi è vincere le prossime elezioni - afferma - diamo una mano». Con lui restano Piero De Luca, Antonio De Caro, Eugenio Giani, Alessandro Alfieri, Simona Bonafé, Michele De Pascale, Stefano Lo Russo e altri. L'opposizione interna, invece, è composta da un'ala più dura dei riformisti che fanno riferimento a Lorenzo Guerini, Paolo Gentiloni e Graziano Delrio, insieme - tra gli altri - a Pina Picierno, Giorgio Gori, Piero Fassino. Elly Schlein quindi lancia il guanto di sfida a Giorgia Meloni e scuote il Campo largo: «Davanti a questa destra ossessionata solo dal potere, che ha aumentato l'austerità e le disuguaglianze, l'unità è un dovere. Ce la chiede la gente». Sfumato il faccia a faccia con la premier ad Atreju, la leader ribalta la narrazione di Meloni: «È lei che ha cambiato idea ed è fuggita dal confronto. Speriamo che venga in Parlamento a confrontarsi sul Paese reale e non sul cabaret». Schlein parla all'assemblea nazionale del Pd, «che non è una kermesse con spettatori - punge -. È il massimo organo dirigente di questo partito in cui si discute davvero». Nel mirino la premier, «campionessa di incoerenza e propaganda, che ha alzato le tasse e che ha tolto al pubblico per aprire autostrade al privato».

