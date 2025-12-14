I paracadute si attorcigliano: due morti 

Pesaro . Potrebbero essere stati ripresi in un video gli ultimi istanti dei due paracadutisti precipitati per 50 metri e deceduti nello schianto, dopo che i loro paracaduti si erano attorcigliati. Un semplice lancio assieme ad alcuni amici che si è trasformato in una tragedia a pochi metri dall'aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro Urbino.

L’incidente

La vittime, paracadutisti esperti, sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, di Fano, istruttore, che lascia moglie e due figli. Il dramma si è consumato in mattinata davanti agli occhi di diverse persone presenti vicino al campo di volo. Sul casco di Violetta, videomaker, una telecamerina per le riprese video: e una delle ipotesi è che a causare l'intreccio dei due paracadute durante il volo, sia stato proprio un movimento o una distrazione per effettuare una ripresa con la telecamera durante il lancio.

Il volo di gruppo

Secondo quanto ricostruito, erano in quattro gli amici che questa mattina si sono lanciati per per un volo di gruppo, un 'fun jump', presso la scuola di paracadutismo vicina all'aeroporto fanese. Tutti esperti in lanci, come testimoniano anche i social della donna che in più post pubblicati mostrano video di altri lanci con il paracadute, oltre a raccontare le sue passioni per l'aria, per il mare e per i gatti. Il lancio di oggi però si è rivelato fatale per Violetta e per Ermes.

La dinamica

Dopo essersi lanciati, una volta giunti a circa 50 metri dal suolo, le ali dei due paracadute si sono scontrate portando così a farli intrecciare, senza dare alcuna possibilità ai due di liberarli. Invece di un atterraggio morbido, la caduta, fatale, terminata all'aeroporto di Fano, davanti agli occhi dei tanti presenti. I due amici della donna sono atterrati in sicurezza. Sull'incidente mortale ora indagano i carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero di Pesaro Letizia Fucci, per ricostruire la dinamica e verificare l'accaduto in base alle testimonianze e ad eventuali filmati, primo tra tutti l'ultimo girato dalla telecamerina sul casco di Violetta.

Le persone presenti sono accorse per fornire un primo soccorso. È scattato l'allarme per la situazione d'emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area, oltre al personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due paracadutisti. Il Comune di Fano, per voce del sindaco Luca Serfilippi, ha espresso il cordoglio a parenti e amici delle vittime, parlando di «una città colpita da una notizia dolorosa».

