VaiOnline
Il caso.
15 dicembre 2025 alle 00:41

Cadavere nel baule, attesi esami di accertamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Firenze. Serviranno altri accertamenti medico legali per stabilire quando e cosa abbia provocato il decesso dell'uomo di 32 anni i cui resti sono stati rinvenuti ieri dalla polizia locale in un baule in una villetta bifamiliare a Sant'Angelo a Lecore, comune di Campi Bisenzio (Firenze). I primi esami, da quanto emerso, hanno escluso segni di violenza, retrodatando ad almeno due anni fa la data della morte dell'uomo. In quella casa il 32enne aveva abitato con la madre settantenne, un fratello e una sorella di poco più grandi di lui, portati in ospedale dopo l’accaduto. La 70enne, all’arrivo degli agenti, è stata trovata in precarie condizioni di salute. In condizioni di fragilità anche fratello e sorella. Una storia di disagio e solitudine che andava avanti da tempo ma non conosciuta dal Comune. Una famiglia come invisibile, fino a tre giorni fa. Quando gli agenti sono intervenuti hanno scoperto che l'abitazione era senza luce, senza acqua, priva di riscaldamento. Dai controlli è inizialmente risultata l’assenza di un componente della famiglia, ovvero il 32enne: i fratelli, ascoltati dagli inquirenti, avrebbero detto che stava dormendo. Il giorno dopo il ritrovamento del baule, in una stanza la cui porta era stata chiusa anche con nastro adesivo e dietro alcuni scatoloni. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero, la casa è stata posta sotto sequestro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Milano Cortina 2026.

Il fuoco di Olimpia ha scaldato la Sardegna

Folla dappertutto anche nella seconda tappa, da Oristano a Cagliari: oggi la torcia è già in Sicilia 
Regione

Manager delle Asl: battaglia Todde-Pd per Cagliari e Sassari

Trattativa difficile: anche i dem  puntano alle aziende più grandi 
Roberto Murgia
Fano.

I paracadute si attorcigliano: due morti

La tragedia davanti a diverse persone: le vittime sono un 70enne e una 63enne 
La festa

«Il Campo largo? Lo abbiamo riunito noi»

Giorgia Meloni chiude Atreju: «Il Governo durerà fino al termine della legislatura» 
Diplomazia

Zelensky agli inviati Usa: «Rinunciamo alla Nato»

L’apertura in cambio del congelamento della linea del fronte (mantenendo il Donbass) 