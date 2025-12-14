VaiOnline
15 dicembre 2025 alle 00:41

Cade dal tetto  del rudere industriale, muore 19enne  

BERGAMO. Tragedia ad Alzano Lombardo, nel Bergamasco, dove un ragazzo di 19 anni, Daniel Esteban Camera Garcia, è morto dopo essere precipitato da un lucernario in un ex complesso industriale abbandonato dell’Italcementi. L’incidente poco dopo l’1 di notte.

Il capannone, risalente alla fine dell’Ottocento e chiuso dagli anni ‘70, è circondato da recinzioni alte circa due metri. Daniel, figlio di madre colombiana e padre italiano, era entrato nel sito con quattro amici, mentre altri due giovani sono rimasti all’esterno. Durante la visita, il 19enne è caduto da circa cinque metri d’altezza, morendo sul colpo.

I soccorsi del 118, con ambulanze e automediche, sono intervenuti immediatamente insieme ai carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo provinciale, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Un coetaneo che ha assistito all’incidente ha accusato un malore ed è stato trasportato all’ospedale in codice verde, venendo subito dimesso.

Secondo i carabinieri non ci sono dubbi sulla dinamica della tragedia.

Daniel aveva da poco terminato gli studi nel centro di formazione professionale Abf di Clusone e lavorava da un mese in una falegnameria a Gazzaniga. La famiglia risiede a Casnigo. Daniel lascia un fratello minore. La comunità locale, scossa, si stringe al dolore dei familiari.

