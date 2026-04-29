La festa è già iniziata: musica, canti e balli in piazza del Carmine 

Sant’Efisio non è solo fede e devozione ma anche tradizione, storia e folklore. In due parole: eventi collaterali. Che trasformano per alcuni giorni la città nel cuore pulsante delle espressioni etnografiche, etnomusicali e coreutiche del patrimonio immateriale isolano. Già oggi, per esempio, alle 21 in piazza del Carmine, a 20 anni dalla scomparsa di Andrea Parodi, un concerto con la partecipazione di artisti che hanno vinto il contest a lui dedicato. Oltre ad eseguire due/tre brani del proprio repertorio, ciascun artista porterà sul palco due brani di Andrea Parodi.

Domani, invece, il clou della Festa: sul palco di piazza del Carmine (dalle 18) la coreutica popolare sarda diventa protagonista con le principiali varianti del ballo sardo, i suoni delle launeddas, sulitus, gli organetti, le armoniche a bocca, il canto a tenore. Oltre ai ventiquattro gruppi folkloristici la serata del ballo popolare dell’Isola, sarà arricchita dalle sonorità dalle launeddas di Luigi Lai, dai canti a tenore di Bitti, Orune e Oniferi. . La serata sarà preceduta dalla cerimonia di consegna da parte dell’amministrazione del premio “Toson d’Oro di Sant’Efisio” assegnato quest’anno alla memoria della giovane Gaia Costa. Sabato, domenica e lunedì gli eventi si sposteranno a Palazzo Bacaredda:alle 20, nel cortile “Il canto popolare sardo”, un concerto di circa due ore introdotto dal Marco Lutzu etnomusicologo dell’Università di Cagliari; domenica, stessa ora, “Gli strumenti della musica popolare sarda”, una “rassegna” in musica degli strumenti e delle formazioni sonore isolane. Il giorno del rientro, lunedì 4 maggio, alle 18 esibizione di otto cori polifonici sardi. (ma. mad.)

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