La festa di carnevale inizia tra le polemiche  

«Da giovedì, e malgrado le nostre proteste anche davanti alla sindaca, hanno montato un palco per il carnevale davanti al nostro negozio di alimentari che sta causando fughe di clienti, disagi per il carico e scarico merci ed una contrazione negli affari già del 30 per cento. Noi apriamo e lavoriamo bene soprattutto il sabato e la domenica ma proprio sabato tutti gli accessi alla piazza, ed i parcheggi, saranno chiusi. Il palco verrà smontato solo lunedì. Chiediamo un rimborso spese per le perdite ancora ancora stimare». La protesta di Tania Pintor, titolare della bottega “oscurata” di via Pilar scuote il carnevale (di scena oggi dalle 15 a tarda sera) ideato dal Comune proprio per distribuire eventi anche in via Roma e piazza Gramsci oltre che in piazza Pilar. Proprio il palco di piazza Gramsci copre in parte il negozio di alimentari ma la protesta della titolare si estende anche agli accessi chiusi ed alla recinzione mal segnalata di una vicina casa in ladiri crollata. «Consultata dalla polizia locale, la titolare - replica la sindaca Debora Porrà - si era detta favorevole. Il palco è stato allestito secondo normativa ed invito l’attività a tenere aperto fino a sera anche oggi che ci saranno sfilata ed eventi. I bilanci si potranno fare dopo. La recinzione della casa crollata è mal segnalata? Sono intervenuti i vigili del fuoco». (s. f.)

