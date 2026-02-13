VaiOnline
Villamassargia.
14 febbraio 2026 alle 00:36

La festa di carnevale inizia tra le polemiche  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Da giovedì, e malgrado le nostre proteste anche davanti alla sindaca, hanno montato un palco per il carnevale davanti al nostro negozio di alimentari che sta causando fughe di clienti, disagi per il carico e scarico merci ed una contrazione negli affari già del 30 per cento. Noi apriamo e lavoriamo bene soprattutto il sabato e la domenica ma proprio sabato tutti gli accessi alla piazza, ed i parcheggi, saranno chiusi. Il palco verrà smontato solo lunedì. Chiediamo un rimborso spese per le perdite ancora ancora stimare». La protesta di Tania Pintor, titolare della bottega “oscurata” di via Pilar scuote il carnevale (di scena oggi dalle 15 a tarda sera) ideato dal Comune proprio per distribuire eventi anche in via Roma e piazza Gramsci oltre che in piazza Pilar. Proprio il palco di piazza Gramsci copre in parte il negozio di alimentari ma la protesta della titolare si estende anche agli accessi chiusi ed alla recinzione mal segnalata di una vicina casa in ladiri crollata. «Consultata dalla polizia locale, la titolare - replica la sindaca Debora Porrà - si era detta favorevole. Il palco è stato allestito secondo normativa ed invito l’attività a tenere aperto fino a sera anche oggi che ci saranno sfilata ed eventi. I bilanci si potranno fare dopo. La recinzione della casa crollata è mal segnalata? Sono intervenuti i vigili del fuoco». (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu