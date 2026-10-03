La Ferrini trova subito il riscatto 

Atletico Masainas 0

Ferrini 2

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Carsetti, Mura, Ciccu (21’ st D. Congiu), Uccheddu, Montalto (45’ st Fritsch), Serra (25’ st Carrus), Basciu, K. Congiu, Milia, Pribeagu. In panchina Pischedda, Ollargiu, Etzi, Musa, Brontu. Allenatore Tinti.

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Manca, Zedda, Vitale, Capitta (42’ st C. Podda), Argiolas, Riep, A. Usai (27’ st Alexandre), Oli Oro (27’ st G. Podda), Arnaudo, Avaro. In panchina Celli, Simongini, N. Usai, Meloni, Corona, Piemonte. Allenatore Manunza.

Arbitro : Sechi di Oristano.

Reti : nel primo tempo 15’ Riep; nella ripresa 42’ G. Podda.

Note : espulso Bove per doppia ammonizione. Ammoniti Pribeagu, Arnaudo. Recupero 2’ pt-5’ st.

Masainas . La Ferrini sbanca 2-0 Masainas e la per la formazione sulcitana, neopromossa in Promozione, arriva la terza sconfitta consecutiva. Finisce con il secondo ko casalingo di fila, sempre 0-2, e avviene nelle giornate di festa del paese del Sulcis per la Madonna della Salute. Ma il miracolo sportivo non arriva. E l’Atletico incappa in una nuova giornata storta, pure questa determinata sia dalla forza dell’avversario che da un’espulsione che lascia i padroni di casa per larga parte della ripresa in inferiorità numerica. Era già accaduto col Selargius (rosso a Iesu), stavolta è toccato al portiere Bove anche in seguito a un battibecco con un avversario.

La cronaca

Tuttavia, oltre a una discreta dose di fortuna, la Ferrini si rivela squadra di spessore. Chiude la prima frazione in vantaggio con la rete di Riep al 15’, con un bel tiro da fuori area che si infila all’angolino. Applausi di tutti. Ma i padroni di casa devono recriminare per la sfortuna e la pessima mira sottoporta: il tabellino dei marcatori non porta il nome di Pribeagu perché la sua conclusione si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea di porta, e nemmeno quello di Serra che si mangia una rete già fatta. Avaro e Arnaudo tengono in apprensione i sulcitani. La ripresa si apre con l’Atletico in pressione ma al 25’ il pasticcio: padroni di casa in 10. Ciò non evita al Masainas di procurarsi un’altra occasione da rete con Kevin Congiu. I minuti trascorrono e la Ferrini attende il momento esatto per chiudere i conti: ci riesce in contropiede con Gianluca Podda.

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