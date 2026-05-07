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San Giovanni Suergiu.
08 maggio 2026 alle 00:30

«La fedeltà dei lettori continua a crescere» 

L’attività è aperta dagli anni ’40 

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Il mestiere dell’edicolante è un’esperienza che non tramonta. Il fascino del chiosco, incontrare ogni giorno tante persone, mescolare storie di vita e, vendere giornali: quella carta che riesce a fare il giro del mondo in pochi sfogli, con informazioni e narrazioni così diverse. La professione regala tante soddisfazioni, anno dopo anno, per merito del contatto con il pubblico, quello più vario e di tutte le età. Incontrare generazioni diverse arricchisce: è piacevole ascoltare i racconti del passato, su ciò che le edicole sono state, l’importanza dei giornali, del sapere.

Le esigenze dei tempi mutano e ci si rinnova, dandosi nuovo lustro e assecondando, con il sorriso e la massima disponibilità, le esigenze dei clienti affezionati. «La nostra edicola ha vita sin dagli anni Quaranta del Novecento quando la seguiva la madre di mio marito, Giovanna Basciu. L’attività mostra, ancora oggi, un’impronta forte e resistente», racconta Anna Maria Locci, titolare dell’edicola storica di San Giovanni Suergiu.

In quello spazio si recupera il senso di comunità, un punto di riferimento dove ci si scambiano

opinioni su quello che accade nella nostra terra, e oltre. «Circa otto anni fa le vendite della carta stampata, dei quotidiani, erano superiori a oggi, eppure riscontriamo una fedeltà di lettori mai sopita ma aumentata con anche clienti che provengono da cittadine a noi vicine, come Carbonia e Giba», prosegue l’edicolante, la cui attività si trova in una zona con alto flusso di ricettività, di fronte al Comune, in prossimità della Chiesa, nella via Vittorio Emanuele del paese del Sulcis Iglesiente.

«I servizi si sono negli anni diversificati, come è prevedibile che sia, per poter essere davvero un riferimento per la collettività», conferma Anna Maria Locci, la cui capacità di accoglienza si rinnova ogni giorno per i propri affezionati clienti.

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