Il punto.
14 febbraio 2026 alle 00:34

La Domus verso un nuovo sold-out 

Il conto alla rovescia è cominciato al Crai Sport Center di Assemini: oggi nuova seduta al mattino, alla stessa ora domani la rifinitura nel corso della quale l’allenatore Pisacane collauderà il Cagliari anti-Lecce in vista della sfida in programma lunedì alle 20.45 alla Unipol Domus (è la sesta giornata di ritorno).

L’infermeria

Cinque i rossoblù indisponibili. Oltre a Belotti e Felici, mancheranno ancora Deiola e Borrelli (entrambi si sono limitati a svolgere delle terapie ieri) più Folorunsho che sta, però, accelerando con il lavoro atletico per provare a forzare insieme al gruppo, magari già la settimana prossima. Non è comunque escluso che Pisacane lo convochi per lunedì per fargli respirare il clima partita come già era successo con Deiola in occasione del match con il Verona.

Iniziativa di San Valentino

Sono già più di 15.500 gli spettatori sicuri. Si va, dunque, verso l’ennesimo sold-out stagionale. Ancora a disposizione un migliaio di biglietti. E in occasione di San Valentino, il Cagliari ha attivato la promozione “Vai allo stadio con chi ami” che consente di acquistare due biglietti al prezzo di uno. Per usufruire della promozione basta scaricare e registrarsi sull’app del Cagliari e da lì acquistare i propri biglietti.

