La diva Julianne Moore: «Io, una casalinga» 

«Mi trovo sempre sotto i riflettori in situazioni pubbliche con gente che mi ascolta, proprio come adesso, e questa è una cosa bella della mia vita, ma in realtà amo molto di più struccarmi, mettermi un vestito qualsiasi, prendere la metropolitana ed andare al supermercato a fare la spesa, essere normale». Così Julianne Moore, 65 anni, attrice statunitense premio Oscar nel 2017 per “Still Alice”, è alla Festa di Roma per presentare “The Debut. La grande occasione” di Jesse Eisenberg e ricevere il Premio alla Carriera.

Nel film, in sala dal primo gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, e ambientato negli anni '90, Moore è Mona Friedman, una casalinga del New Jersey che decide di partecipare alle audizioni per una produzione teatrale locale, incentrata sugli stravaganti abitanti di un condominio fatiscente. Una persona invisibile a marito (Patrick Fabian) e figli che la considerano solo una donna che fa le pulizie. Mona però troverà la sua libertà entrando nel cast di un musical di seconda fascia dove incontrerà Jerry (Paul Giamatti), regista molto carismatico tra questi attori dilettanti. Sarà lui a maltrattarla fino al punto da tirar fuori tutto quello che c'è di buono in lei.

«Non è mai troppo tardi o troppo presto per ritrovare se stessi», dice l'attrice a Roma, «e devo ringraziare Eisenberg per aver fatto rappresentare una sua esperienza giovanile a una donna di mezza età come me». E ancora Julianne Moore: «Lui mi ha fatto un gran regalo con questo doppio ruolo. Sapevo infatti che Mona si sarebbe trasformata insieme al personaggio che interpreta sino a diventare un donna completa e forte. Come succede a tante di noi».

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