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Guspini.
20 settembre 2026 alle 00:10

La discarica ripulita grazie ai volontari  

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Uomini e donne, adulti e ragazzi, madri coi loro bambini. Tutti con rastrelli, buste e pinze speciali, ieri a Guspini, hanno raccolto rifiuti di ogni sorta nell’area dell’ex biblioteca comunale in via Roberto Rovati, per restituire dignità e vivibilità a uno spazio che nel tempo era diventato una discarica. Il gruppo spontaneo di volontari ha rinnovato l’impegno di “RipuliAmoci”, sodalizio aperto a nuove adesioni nato a seguito del World Cleanup Day. A promuovere l’iniziativa, supportata dal Comune, Laura Cadeddu. Che sottolinea: «È importante incentivare la cultura della corretta differenziazione dei rifiuti e della loro gestione: i rifiuti non si buttano, si raccolgono». Dice una giovane madre con il figlio al seguito: «Abbiamo organizzato la giornata invitando chiunque a unirsi per un’azione di cittadinanza attiva». Al fine mattinata i rifiuti raccolti sono stati differenziati e conferiti regolarmente.

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