La Dinamo cede solo in volata contro Brindisi 

Trenta minuti sofferti e un buon ultimo quarto non bastano alla Dinamo: al PalaPirastu di Cagliari vince Brindisi (squadra di A2) 68-64. Buono comunque il recupero della squadra sassarese che era finita a -14 al 29'.

Coach Vitali senza Riismaa e Pisanu, Brienza senza la guardia Ellis. Quintetto base del Banco: Monaldi, Brunu, Vitali, Nze, Nobili. Sassari subito in difficoltà contro la difesa aggressiva pugliese. Nel primo quarto va anche a -8, poi trascinata dal lungo Nze sorpassa (25-24 al 12') ma il 40enne Cinciarini prende per mano Brindisi e la porta al 32-41 all'intervallo. Nel terzo quarto proseguono le difficoltà in attacco (male il tiro da tre) ed è anche -14 al 29'. Due triple di Aromando scuotono la Dinamo, che con Grande in regia recuperano e sorpassano con Nobili: 60-58 al 37'. Sassari sbaglia però tre tiri e Brindisi la chiude.

Dinamo Sassari : Nze 15, Young 2, Longo, Petrovic, Grande 6, Brunu, Nobili 6, Brooks 4, Monaldi 2, M. Vitali 9, Aromando 20.All. L. Vitali.

Valtur Brindisi : Errico, Caroti 5, Mastellari, Bolpin 10, Del Cadia, Miani 5, Esposito 10, Fantoma 6, Williams 17, Cinciarini 15. All. Brienza

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