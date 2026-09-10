SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Basket.
11 settembre 2026 alle 00:17

La Dinamo cede solo in volata contro Brindisi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trenta minuti sofferti e un buon ultimo quarto non bastano alla Dinamo: al PalaPirastu di Cagliari vince Brindisi (squadra di A2) 68-64. Buono comunque il recupero della squadra sassarese che era finita a -14 al 29'.

Coach Vitali senza Riismaa e Pisanu, Brienza senza la guardia Ellis. Quintetto base del Banco: Monaldi, Brunu, Vitali, Nze, Nobili. Sassari subito in difficoltà contro la difesa aggressiva pugliese. Nel primo quarto va anche a -8, poi trascinata dal lungo Nze sorpassa (25-24 al 12') ma il 40enne Cinciarini prende per mano Brindisi e la porta al 32-41 all'intervallo. Nel terzo quarto proseguono le difficoltà in attacco (male il tiro da tre) ed è anche -14 al 29'. Due triple di Aromando scuotono la Dinamo, che con Grande in regia recuperano e sorpassano con Nobili: 60-58 al 37'. Sassari sbaglia però tre tiri e Brindisi la chiude.

Dinamo Sassari : Nze 15, Young 2, Longo, Petrovic, Grande 6, Brunu, Nobili 6, Brooks 4, Monaldi 2, M. Vitali 9, Aromando 20.All. L. Vitali.

Valtur Brindisi : Errico, Caroti 5, Mastellari, Bolpin 10, Del Cadia, Miani 5, Esposito 10, Fantoma 6, Williams 17, Cinciarini 15. All. Brienza

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Eurallumina e Sider Alloys, le vertenze del Sulcis al Mimit

Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la Provincia 
Antonella Pani
La testimonianza

«Nessuna sentenza potrà restituirmi la mia amata Chiara»

Il dolore del padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 a Oristano 
Valeria Pinna
La visita

Tra Isili e Sorgono Bagnasco al capezzale della sanità malata

Il cardinale: ospedali modello, bisogna sfruttarne le potenzialità 
Sonia Gioia Gianfranco Locci
Corte dei Conti.

Solinas e Satta condannati a risarcire la Regione

Francesco Pinna
L’11 settembre 2001

Un quarto di secolo fa l’attacco all’America

L’attentato alle Torri gemelle e al Pentagono ha cambiato il mondo: «Spartiacque globale» 
caro-carburanti

«Più petrolio e gas made in Italy»

Meloni: commissari per facilitare le estrazioni. Gasolio, sconto prorogato 