La chirurgia in diretta mondiale  

Due delicati interventi chirurgici in diretta streaming mondiale: a eseguirli Pietro Giorgio Calò, direttore di Chirurgia Generale dell’Aou di Cagliari e della scuola di specializzazione in Chirurgia generale all’Università, durante la 36esima edizione del congresso di Chirurgia dell’apparato digerente di Roma con la partecipazione di circa cento chirurghi operatori e più di 150 interventi live da tutto il mondo.

Calò ha effettuato due delicati interventi di tiroidectomia totale con neuromonitoring del nervo ricorrente per operare due pazienti affette da ipertiroidismo grave non compensato e un sospetto carcinoma tiroideo con un voluminoso gozzo. «La presenza in sala è stata di circa 1.400 partecipanti e la risposta online straordinaria», ha evidenziato il chirurgo.

