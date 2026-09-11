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Vallermosa.
12 settembre 2026 alle 00:32

La chiesa di Santa Maria torna ai fedeli 

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«La chiesa di Santa Maria è stata finalmente restituita alla comunità di Vallermosa». Questo il via libera finale di don Enrico Murgia, parroco di Vallermosa e Siliqua, dopo la cerimonia d’inaugurazione celebrata pochi giorni fa dal cardinale Enrico Feroci, giunto da Roma per l’occasione. La chiesetta campestre, dedicata al culto Mariano, è rimasta chiusa tre mesi per consentire lo svolgimento dei lavori di restauro e manutenzione. Alla cerimonia, che si è svolta in concomitanza dei festeggiamenti in onore della Santa, hanno partecipato tantissimi fedeli, i tecnici esecutori dei lavori e i sindaci dei due paesi.

Le opere di recupero svolte nel santuario, uno dei luoghi di culto più importanti del territorio, hanno riguardato soprattutto le mura esterne e la facciata, che presentavano i maggiori segni di deterioramento, mentre le pareti interne sono state rinfrescate con un nuovo intonaco.

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