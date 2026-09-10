SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Politica monetaria.
11 settembre 2026 alle 00:21

La Bce alza i tassi al 2,5%: «Risponderemo allo shock energetico» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Bce alza i tassi al 2,5%, in una decisione che era un “no brainer”, praticamente scontata, e che i governatori hanno preso all’unanimità. Ma è sul “dopo” che gli investitori puntano le loro scommesse: dopo una conferenza stampa della presidente Christine Lagarde fortemente incentrata sui rischi d’inflazione per la guerra d'Hormuz, e con un quadro di crescita dell'area euro che appare “resiliente” al caos geopolitico, ora il mercato sconta tre ulteriori rialzi dei tassi entro ottobre 2027. È il quadro che esce dalla conferenza stampa di Lagarde a Berlino, dove la Bce, nella riunione periodicamente ospitata da una banca centrale nazionale, in questo caso la Bundesbank, si mette alla guida delle banche centrali del G7, seguita per ora solo dal Giappone, nel reagire con decisione allo shock energetico partito dalla guerra all'Iran.

«Lo shock energetico potrebbe intensificarsi ulteriormente», ha detto Lagarde mentre il petrolio rompe il tetto dei 105 dollari e il gas supera gli 81 euro. La nota formale della Bce recita «il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione» che resterà oltre il 2% «per un periodo prolungato». Se lo shock energetico s'intensificasse, le proiezioni di Francoforte ipotizzano, nello scenario 'grave', un 2027 con crescita ferma a 0,4% e inflazione in volo al 5,4%.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Eurallumina e Sider Alloys, le vertenze del Sulcis al Mimit

Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la Provincia 
Antonella Pani
La testimonianza

«Nessuna sentenza potrà restituirmi la mia amata Chiara»

Il dolore del padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 a Oristano 
Valeria Pinna
La visita

Tra Isili e Sorgono Bagnasco al capezzale della sanità malata

Il cardinale: ospedali modello, bisogna sfruttarne le potenzialità 
Sonia Gioia Gianfranco Locci
Corte dei Conti.

Solinas e Satta condannati a risarcire la Regione

Francesco Pinna
L’11 settembre 2001

Un quarto di secolo fa l’attacco all’America

L’attentato alle Torri gemelle e al Pentagono ha cambiato il mondo: «Spartiacque globale» 
caro-carburanti

«Più petrolio e gas made in Italy»

Meloni: commissari per facilitare le estrazioni. Gasolio, sconto prorogato 