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Settimo.
23 maggio 2026 alle 00:12

Itinerari turistici a cura dei volontari 

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Cultura, archeologia e territorio: le attività di Jenna Arcana ora guardano oltre Settimo San Pietro. Dalla valorizzazione delle chiese storiche e dei percorsi identitari del paese, sino ai temi dell’archeologia mediterranea e subacquea, le attività dell’associazione settimese ora coinvolgono nuovi territori e creando reti culturali sempre più estese nell’Isola.

Tra gli appuntamenti più significativi figura “La Sacra Via dell’Acqua”, evento culturale in programma dal 5 al 7 giugno a Settimo San Pietro, dedicato al rapporto tra fede, spiritualità e tradizione nella comunità locale. Un percorso che mette al centro luoghi simbolo come la parrocchia di San Pietro Apostolo e le chiese campestri di San Giovanni Battista e San Pietro in

Vincoli, valorizzando il legame storico tra l’acqua e la memoria del territorio con ospiti don Marco Puddu, parroco di Settimo San Pietro e dei comitati delle feste di San Pietro e San Giovanni.

L’attività dell’associazione si sta però proiettando anche verso contesti di respiro regionale mediterraneo. Domenica 31 maggio, al Geo Museo Monte Arci di Masullas, si terrà infatti il convegno “Forgiando la Storia”, dedicato alla metallurgia nel Mediterraneo. (ant. ser.)

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