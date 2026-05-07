Isola ecologica in abbandono, lamentele in piazza Matteotti 

È il cuore della città, destinata a diventare per larghi tratti della giornata isola pedonale, ma per ora sono le condizioni di un’altra isola a lasciare interdetti: in piazza Matteotti, nel vicolo fra i giardinetti e i portici (a sua volta talora in condizioni igieniche trascurabili) da diversi giorni non fa bella mostra l’isola ecologica realizzata anni fa alla pari della sua gemella in piazza Rinascita.

La struttura da tempo è totalmente emersa rispetto al piano interrato in cui di norma si trova e a pochi metri sono presenti quattro grandi contenitori dell’immondezza (come quelli che si usavano in città prima della raccolta porta a porta), due dei quali a pezzi (uno è sfondato), e un altro ancora in condizioni luride. Il Comune sta verificando i motivi di questo scenario in pieno centro. Ed è probabile che l’isola ecologica (con i cinque mastelli per la differenziata) si trovi emersa perché sottoposta a manutenzione. «Resta il fatto - fa notare Maria Grazia Caria, residente in uno dei palazzi prospicenti piazza Matteotti – che uno schifo del genere non può restare così per giorni: col caldo dai bidoni esce puzza e non è bello il degrado di quell’angolo di giardino pubblico». L’impianto è recintato da transenne e nastri. L’intera zona (più piazza Ciusa, mercato civico, piazza e via San Ponziano) saranno sottoposte a un progetto di riqualificazione da 12 milioni: da valutare quanto sia compatibile la presenza (se le condizioni odierne dovessero ripresentarsi) dell’isola ecologica.

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