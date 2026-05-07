VaiOnline
Carbonia.
08 maggio 2026 alle 00:28

Isola ecologica in abbandono, lamentele in piazza Matteotti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È il cuore della città, destinata a diventare per larghi tratti della giornata isola pedonale, ma per ora sono le condizioni di un’altra isola a lasciare interdetti: in piazza Matteotti, nel vicolo fra i giardinetti e i portici (a sua volta talora in condizioni igieniche trascurabili) da diversi giorni non fa bella mostra l’isola ecologica realizzata anni fa alla pari della sua gemella in piazza Rinascita.

La struttura da tempo è totalmente emersa rispetto al piano interrato in cui di norma si trova e a pochi metri sono presenti quattro grandi contenitori dell’immondezza (come quelli che si usavano in città prima della raccolta porta a porta), due dei quali a pezzi (uno è sfondato), e un altro ancora in condizioni luride. Il Comune sta verificando i motivi di questo scenario in pieno centro. Ed è probabile che l’isola ecologica (con i cinque mastelli per la differenziata) si trovi emersa perché sottoposta a manutenzione. «Resta il fatto - fa notare Maria Grazia Caria, residente in uno dei palazzi prospicenti piazza Matteotti – che uno schifo del genere non può restare così per giorni: col caldo dai bidoni esce puzza e non è bello il degrado di quell’angolo di giardino pubblico». L’impianto è recintato da transenne e nastri. L’intera zona (più piazza Ciusa, mercato civico, piazza e via San Ponziano) saranno sottoposte a un progetto di riqualificazione da 12 milioni: da valutare quanto sia compatibile la presenza (se le condizioni odierne dovessero ripresentarsi) dell’isola ecologica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo