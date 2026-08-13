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Guspini.
14 agosto 2026 alle 00:13

Iscrizioni all’asilo a tariffe agevolate, domande aperte per i sussidi pubblici 

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Il Comune vara il programma “Nidi Gratis”. L’aiuto è dedicato alle famiglie che abbiano un figlio, anche in adozione o affido, o un minore sotto tutela di età inferiore ai tre anni (o che compia tre anni entro il mese di luglio 2026), iscritto o da iscrivere nel 2026 a un servizio educativo per l'infanzia autorizzato, pubblico o privato, convenzionato o non convenzionato di nidi, micronidi e servizi analoghi che rispondono alla necessità di favorire la riconciliazione famiglia-lavoro dei genitori e a sostenere le capacità di apprendimento e la socializzazione dei bambini. Tali servizi possono essere erogati da operatori pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione.

Per avere diritto bisogna essere in possesso di un Isee per prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40mila euro; aver presentato, o impegnarsi a presentare, la domanda per il Bonus nido Inps. È possibile presentare istanza per l’accesso alla misura “Nidi Gratis” entro il primo settembre.

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