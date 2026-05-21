Investe due sorelle: una muore, lui scappa Era ubriaco e drogato  

Milano. Si è messo alla guida della sua auto sotto l’effetto della cocaina e ubriaco. Così, mentre rientrava a casa, ha investito sulle strisce due sorelle di 70 e 75 anni, uccidendo la più anziana. Poi è fuggito senza prestare soccorsi. Solo un'ora dopo si è costituito, convinto dai genitori.

Questo l’epilogo della notte brava di un pirata della strada 39enne che ora si trova a San Vittore, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. I pre-test stradali, e successivamente gli esami del sangue fatti all'ospedale, hanno confermato quello che ai vigili era subito apparso chiaro: l’uomo era fuori di Sé, proferiva frasi sconnesse e puzzava di alcol. Il suo tasso alcolemico è risultato quattro volte superiore rispetto al limite previsto dal Codice della strada.

Secondo la ricostruzione degli agenti che mercoledì notte lo ha arrestato, il 39enne, alla guida di una Smart nera, ha investito le due sorelle mentre attraversavano sulle strisce in via Carnia, all'angolo con via Deruta, poco dopo le 21.30. In seguito all’impatto sono state sbalzate per una ventina di metri. La maggiore delle due è stata portata in codice rosso all'ospedale di Niguarda ma è morta poco dopo le 22. La minore è ricoverata nello stesso ospedale e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La vittima si chiamava Alfonsa Curiale: viveva a Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento, dove abitava anche la sorella rimasta ferita. Le due erano a Milano per prendersi cura di una terza sorella che sta male.

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