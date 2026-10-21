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Centro storico.
22 ottobre 2026 alle 00:26

Insulta la ex vicino a un market: un giovane finisce in manette 

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Insulti, apprezzamenti volgari e molestie avvenute nel passato. Tre anni di paura per una donna a causa degli atteggiamenti dell’ex compagno poi finito anche ai domiciliari. E nei giorni scorsi l’uomo si è avvicinato alla vittima appena fuori di un supermercato: qui l’avrebbe insultata ancora una volta. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine e l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile. L’uomo, 30 anni, è stato così arrestato perché si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari e sono in corso le ulteriori valutazioni sugli atteggiamenti violenti nei confronti della donna.

Una vicenda delicata (per questo il giornale non pubblica il nome dell’arrestato, a tutela della vittima e dei suoi familiari) su cui sono prontamente intervenuti i carabinieri. Dalla ricostruzione fatta dai militari della compagnia di Cagliari, oltre all’evasione, il trentenne si sarebbe reso responsabile in passato di atti persecutori nei confronti della giovane compagna: ingiurie, apprezzamenti e gesti volgari, fino ad arrivare all’ennesimo episodio di molestia e aggressione nelle vicinanze di un supermercato nel centro città. Ora l’uomo è in attesa delle decisioni della Procura.

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