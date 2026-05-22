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Donigala.
23 maggio 2026 alle 00:11

Informazione antimafia, rescisso il contratto per i lavori nel parco 

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Tra i numerosi interventi finanziati dal Pnrr era uno di quelli più indietro nella tabella di marcia. Prima una “perizia suppletiva e di variante” approvata a fine 2025, poi la nota con cui la Prefettura di Agrigento «ha comunicato al Comune di Oristano l’adozione di una informazione interdittiva Antimafia emessa nei confronti della società Kalos group srl» con «contestuale revoca dell’iscrizione nella white list della società stessa».

Ora per la riqualificazione degli spazi aperti di Donigala Fenughedu arriva anche la risoluzione del contratto, stipulato a dicembre 2023, tra il Comune e l’impresa incaricata dei lavori. L’appalto era stato aggiudicato alla società Kalos group con «il massimo ribasso del 19,66%» per «un totale complessivo di 411.826 euro». Dopo la comunicazione della Prefettura, il Comune aveva disposto «la richiesta di redazione dello stato di consistenza dei lavori», della «chiusura contabile parziale» e della documentazione tecnica necessaria «per il subentro». Successivamente era stato notificato all’azienda «l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto», assegnando «il termine di 10 giorni» per eventuali osservazioni. Nella determina a firma della dirigente, Sara Angius, si precisa però che «la società non ha presentato memorie scritte e documenti entro il termine dei dieci giorni sopracitato». Da qui la decisione del Comune «di procedere alla risoluzione del contratto» e di «sospendere i pagamenti alla società». Prevista «la segnalazione del fatto all’Autorità nazionale anticorruzione». ( m. g. )

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