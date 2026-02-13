Indoor, Allievi ai “tricolori” e cross a Olbia 

Presente e futuro dell'atletica isolana in gara nel weekend. Oggi a Modena l'oristanese Luca Lai riprende, sui 60 metri, la sua marcia di avvicinamento ai tricolori assoluti mentre Ancona ospita i campionati italiani indoor Allievi e Allieve. Iscritti la campionessa Cadette Federica Nieddu nei 60 Hs, Stefano Dessì e Alessio Deplano nel triplo, Luca Paddeu, Christian Atzori, Michele Fois, Mattia Lianas, Marta Bianchina, Ginevra Murrighili e Angelica Perra nei 60. Nei 400 in gara Aurora Aresu, già finalista nella scorsa stagione, Matteo Putzolu (per lui anche 60 Hs con Davide Deiana) e nella marcia Edoardo Barra e Aurora Fumanti.

Domani a Olbia (Parco Padrongianus dalle 10) c'è il Cross Città di Olbia, campionato sardo individuale Assoluto di “lungo”, Juniores e Ragazzi. Favorite sugli 8 km Elisa Spazzafumo e Maria Mei sui 6 Km Juniores, mentre nei 10000 metri duello tra Francesco Mei e Gabriele Motzo. Più incerta la gara maschile Under 20 con Antonio Nuvoli, Daniele Schirru, Elia Paskale Pala e Matteo Mura.

Domani al Campo Comunale di Quartucciu (dalle 10.30) seconda e ultima prova regionale del campionato invernale di lanci lunghi con l’aggiunta delle prove del peso.



