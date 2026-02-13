VaiOnline
Atletica.
14 febbraio 2026 alle 00:33

Indoor, Allievi ai “tricolori” e cross a Olbia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Presente e futuro dell'atletica isolana in gara nel weekend. Oggi a Modena l'oristanese Luca Lai riprende, sui 60 metri, la sua marcia di avvicinamento ai tricolori assoluti mentre Ancona ospita i campionati italiani indoor Allievi e Allieve. Iscritti la campionessa Cadette Federica Nieddu nei 60 Hs, Stefano Dessì e Alessio Deplano nel triplo, Luca Paddeu, Christian Atzori, Michele Fois, Mattia Lianas, Marta Bianchina, Ginevra Murrighili e Angelica Perra nei 60. Nei 400 in gara Aurora Aresu, già finalista nella scorsa stagione, Matteo Putzolu (per lui anche 60 Hs con Davide Deiana) e nella marcia Edoardo Barra e Aurora Fumanti.

Domani a Olbia (Parco Padrongianus dalle 10) c'è il Cross Città di Olbia, campionato sardo individuale Assoluto di “lungo”, Juniores e Ragazzi. Favorite sugli 8 km Elisa Spazzafumo e Maria Mei sui 6 Km Juniores, mentre nei 10000 metri duello tra Francesco Mei e Gabriele Motzo. Più incerta la gara maschile Under 20 con Antonio Nuvoli, Daniele Schirru, Elia Paskale Pala e Matteo Mura.

Domani al Campo Comunale di Quartucciu (dalle 10.30) seconda e ultima prova regionale del campionato invernale di lanci lunghi con l’aggiunta delle prove del peso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu