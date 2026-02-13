VaiOnline
L’evento.
14 febbraio 2026 alle 00:38

Inaugurata la base dell’America’s Cup 

Tra porto e Sant’Elia spazi a disposizione del pubblico per vedere le regate 

Tre mesi e poco più alla prima regata nel mare di Cagliari della 38esima Louis Vuitton America’s Cup, ma l’organizzazione in vista dell’appuntamento con la vela mondiale procede a passo spedito. Da ieri è operativa la sede del gruppo di lavoro di America’s Cup Events (Ace), Sport & Salute e Regione Sardegna nei locali all’interno della ex Manifattura Tabacchi: sarà il quartier generale di raccordo tra l’area tecnica dei vari team e il porto. Al taglio del nastro erano presenti l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, la direttrice della manifestazione sportiva, Leslie Ryan, e quella di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori. E filtrano le informazioni sulle aree della regata: fra il molo di Levante del porto ed capo Sant’Elia, a ridosso della linea di costa e visibile da terra per i tifosi. Ci saranno anche delle aree riservate al pubblico oltre a poter seguire il tutto sui grandi schermi posizionati nel villaggio dell’evento, il cui accesso sarà gratuito.

La grande sfida

L’attesa per lo spettacolo sportivo dunque cresce. Il via ufficiale è previsto per giovedì 21 maggio con l’inaugurazione del Race Village e la conferenza stampa ufficiale dei team, seguita da un allenamento con prove di partenza aperto al pubblico. Poi la Regata Preliminare Sardegna, in programma nelle acque di Cagliari dal 22 al 24 maggio. «Collaborare alla prima edizione della America’s Cup che si assegnerà in Italia, con la fase finale a Napoli nel luglio 2027, è una sfida nella sfida», sottolinea l’assessore Cuccureddu. «Vogliamo dimostrare che anche la Sardegna è in grado di organizzare ed ospitare grandissimi eventi sportivi internazionali». Ryan, direttrice dell’evento, aggiunge: «Siamo felici di iniziare a lavorare ufficialmente nelle strutture dell’ex Manifattura Tabacchi, sede perfetta per il nostro team organizzativo, grazie all’ottimo collegamento con quelle che saranno le aree chiave dell’evento a Maggio. Sono sicura che con la Regione realizzeremo un evento spettacolare».

Gli allestimenti

Uno show sportivo a disposizione del pubblico. Le regate saranno ben visibili agli spettatori che potranno ammirare i 5 team velici presenti: il detentore New Zealand, l’italiano Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena e i francesi di K-Challenge che si sfideranno con 3 equipaggi (femminile, giovanile e quello ufficiale). Inoltre ci saranno delle aree riservate al pubblico sia nel porto che al Lazzaretto di Sant’Elia, per dare la possibilità di vedere le barche da vicino. Cagliari si prepara a ospitare la grande vela mondiale.

