In via Carmine trovano posto marciapiedi e arredi moderni 

Procedono spediti dopo la pausa estiva i lavori sui marciapiedi e sull’arredo urbano in via Carmine ad Assemini nel tratto che va dalla scuola Don Albino Mancosu all’incrocio con via Mannu.

Sarà rinnovata la pavimentazione e saranno migliorati gli scivoli e gli attraversamenti (oggi inadeguati) per abbattere le barriere architettoniche, allargate le aiuole per ospitare alberature nuove e infine installati gli arredi come le panchine in marmo e legno (e le sedute in marmo). «Si tratta di un intervento da 114mila euro per la riqualificazione di questa porzione di marciapiedi, mancano ormai solo gli ultimi 100 metri», afferma Matteo Venturelli, assessore ai Servizi tecnologici. Per la consegna «contiamo di concludere entro settembre. Questa riqualificazione è un intervento importante che riguarda la qualità della vita quotidiana della cittadinanza in termini di sicurezza, accessibilità e vivibilità degli spazi pubblici».

Poi l’assessore dà altre buone notizie riguardanti la manutenzione e l’abbattimento delle barriere architettoniche: «Marciapiedi adeguati, privi di barriere e in buone condizioni sono fondamentali per i pedoni, le persone anziane, le famiglie con bambini e i cittadini con disabilità. Entro l’anno prevediamo di agire ancora su questo fronte con opere per mezzo milione di euro, cantieri di cui è già in corso la progettazione».

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