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La cerimonia.
08 maggio 2026 alle 00:28

In Tribunale legali e magistrati commossi per l’avvocato Rinaldo Saiu 

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Umile e sempre disponibile con tutti. Poche ma chiare parole che sono risuonate ripetutamente in Tribunale per ricordare l’avvocato Rinaldo Saiu. Ieri l’Ordine degli avvocati di Oristano ha voluto commemorare il collega scomparso poche settimane a causa di un malore improvviso: in Aula c’erano tutti i magistrati, i cancellieri e i colleghi con cui Saiu aveva condiviso un percorso importante di vita.

In particolare la collega Manuela Cau, commossa ed emozionata, ha ricordato le doti professionali e umane dell’avvocato, «un punto di riferimento per tanti di noi, era sempre disponibile», ha detto, poi ci sono stati altri interventi fra cui quello della presidente del Tribunale Carla Altieri. Alla cerimonia hanno partecipato anche la moglie di Saiu e gli altri familiari che hanno ringraziato tutti per la vicinanza e il sostegno.

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