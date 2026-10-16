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La manifestazione.
17 ottobre 2026 alle 00:16

«In piazza per una Sardegna più sicura» 

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Una «manifestazione pacifica» per «una Sardegna più sicura». Sono queste le premesse dell’iniziativa in programma stasera, dalle 19,30, in città. Prima il ritrovo in piazza Garibaldi, poi il corteo fino a piazza Matteotti e piazza del Carmine.

La manifestazione, come fanno sapere gli organizzatori coordinati da Fabio Macciò, non ha alcun colore politico, né bandiere ed è soprattutto pacifica. Si tratta di scendere nelle strade e nelle piazze per denunciare una situazione di insicurezza percepita dai cittadini soprattutto in alcune zone del centro storico, e in particolare piazza Matteotti e piazza del Carmine. Cittadini e cittadine comuni hanno deciso di far sentire la loro voce, comunicando l’iniziativa alle forze dell’ordine, per chiedere di poter passeggiare e camminare serenamente in tutte le zone della città, senza sentirsi in pericolo.

Le ultime situazioni avvenute in questi mesi soprattutto nel centro storico, tra risse, scippi, rapine e molestie pesanti, hanno spinto un gruppo di persone a organizzare la manifestazione. Ancora da capire in quanti saranno presenti dopo gli appelli lanciati sui social. Le condivisioni e i «ci sarò» sono stati molto numerosi: oggi alle 19,30 la controprova.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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