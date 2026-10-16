«In piazza per una Sardegna più sicura» 

Una «manifestazione pacifica» per «una Sardegna più sicura». Sono queste le premesse dell’iniziativa in programma stasera, dalle 19,30, in città. Prima il ritrovo in piazza Garibaldi, poi il corteo fino a piazza Matteotti e piazza del Carmine.

La manifestazione, come fanno sapere gli organizzatori coordinati da Fabio Macciò, non ha alcun colore politico, né bandiere ed è soprattutto pacifica. Si tratta di scendere nelle strade e nelle piazze per denunciare una situazione di insicurezza percepita dai cittadini soprattutto in alcune zone del centro storico, e in particolare piazza Matteotti e piazza del Carmine. Cittadini e cittadine comuni hanno deciso di far sentire la loro voce, comunicando l’iniziativa alle forze dell’ordine, per chiedere di poter passeggiare e camminare serenamente in tutte le zone della città, senza sentirsi in pericolo.

Le ultime situazioni avvenute in questi mesi soprattutto nel centro storico, tra risse, scippi, rapine e molestie pesanti, hanno spinto un gruppo di persone a organizzare la manifestazione. Ancora da capire in quanti saranno presenti dopo gli appelli lanciati sui social. Le condivisioni e i «ci sarò» sono stati molto numerosi: oggi alle 19,30 la controprova.

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