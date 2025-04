In Consiglio comunale scontro aperto sul bilancio 

Sull'operato dell'amministrazione comunale le minoranze attaccano, ma il sindaco risponde a muso duro. Lo scontro in aula si è surriscaldato sin dalle prime battute, in particolare su due punti all'ordine del giorno, quali l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio del 2024 e la variazione al bilancio di previsione finanziario per il 2025 fino al 2027. Nonostante le ampie spiegazioni arrivate dai funzionari e non solo dalla giunta, dai banchi dell'opposizione arrivano le accuse. Duro il commento dell'esponente della minoranza Gianfranco Congiu: «Non avete reso conto del vostro operato». Da un altro punto di vista anche le richieste di chiarimento dell'esponente di Macomer 2030, con Luca Pirisi. La risposta, a muso duro del sindaco, Riccardo Uda: «Una situazione per la quale - ha replicato il primo cittadino - si evidenzia che l'amministrazione comunale è stata efficiente, nell’indicare quindi gli investimenti futuri per migliorare la nostra città, anche in termini di mutui».

Approvati in aula anche gli altri punti all'ordine del giorno, con la concessione di contributi e patrocini ad associazioni e il regolamento che disciplina le procedure per l'adozione dei cani randagi.

