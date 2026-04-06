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07 aprile 2026 alle 00:36

In bicicletta tra le vie dedicate alla Resistenza Arriva la pedalata partigiana fino a Quartucciu 

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In bicicletta per le vie dedicate alla Resistenza. È l’iniziativa per “Aprile resistente”, promossa in collaborazione con “Fiab Cagliari” e “Donne in Bici e Micromobilità”, per domenica 19 aprile. Il ritrovo è in programma alle 9 in piazza Gramsci e attraverserà, oltre le strade del capoluogo, anche Quartu, Monserrato, Selargius fino a Quartucciu, dove alle 12 a Mariposa è previsto l’arrivo. Durante il percorso di circa 14,5 chilometri verranno letti alcuni brani tratti da “La bicicletta nella Resistenza” scritto da Franco Giannantoni e Ibio Paolucci. Verrà messo in luce il ruolo fondamentale che ha avuto la bicicletta durante la Resistenza, che ha facilitato i partigiani a prestare la propria azione nella lotta per la liberazione. Nonostante il tentativo da parte dei nazifascisti di proibire l’utilizzo della bici in funzione anti-partigiana, quel divieto non venne mai rispettato, soprattutto nelle grandi città come Milano e Torino dove la gran parte degli operai si muovevano in bicicletta, e non potevano dunque essere fermati per non interrompere la produzione industriale riconvertita in bellica. All’arrivo a Quartucciu, la sezione Pina Brizzi dell’Anpi Quartucciu, proporrà il recital “La memoria dei sardi nella Resistenza”.

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