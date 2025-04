Impianti sportivi di Sa Forada, ok al piano di riqualificazione 

Ok al progetto definitivo per la rinascita della cittadella sportiva di Sa Forada. Un traguardo importante dopo lo stop forzato a causa dell’inerzia della società di ingegneria che stava lavorando alla progettazione del cluster 1, tanto da costringere l’assessorato ai Lavori pubblici a ricorrere alla risoluzione del contratto per scongiurare la perdita del finanziamento Pnrr ottenuto dal Comune.

Ora, dopo aver affidato in extremis l’incarico di progettazione, c’è il piano definitivo che definisce la riqualificazione del campo da calcio a 11, degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle tribune per gli spettatori. «Abbiamo rispettato i tempi dopo la proroga concessa dal Ministero», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «È stata affidata di nuovo la progettazione, convocata la conferenza di servizi che ha dato esito positivo, e c’è già stato il parere del Coni. Aver approvato il progetto in Giunta è un passo significativo». Finanziamento di 1 milione e 750mila euro quasi salvo quindi. «L’impegno era di tramettere tutto entro il 30 aprile», aggiunge Conti, «la prossima tappa sarà l’approvazione del progetto esecutivo da parte del dirigente del settore, poi la consegna dei lavori a maggio». Cantieri che dovrebbero partire in contemporanea con gli altri interventi previsti a Sa Forada già finanziati con 750mila euro, sempre fondi Pnrr: riqualificazione del pattinodromo, dell’area ping-pong all’aperto attrezzata per i disabili, e del vecchio pallone geodetico.

RIPRODUZIONE RISERVATA