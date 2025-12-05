«Il volo per Istanbul aprirà una porta sui mercati orientali» 

Alla Sogaer, forse per scaramanzia, non vogliono sentir parlare di numeri record. All’aeroporto Mario Mameli preferiscono il termine consolidamento. Partiamo dai numeri. Al 31 dicembre 2024 il movimento nello scalo di Elmas è stato di 5,153 milioni di passeggeri. Al 30 novembre di quest’anno tra arrivi e partenze sono stati registrati 4.984 milioni di viaggiatori. I vertici della Sogaer prevedono per questo mese un traffico di almeno 300.000 persone. facendo due conti, anche per il 2025 sarà battuto il record registrato l’anno scorso che porto Cagliari a essere il primo aeroporto sardo a superare i 5 milioni di passeggeri.

Le rotte attive nel periodo invernale sono 33, di cui 11 internazionali; 10 i Paesi europei collegati; 10.000 i voli programmati da qui a fine marzo e oltre 1.700.000 posti disponibili,

La novità principale del network Winter ’25-‘26 è rappresentata dalla rotta Cagliari-Basilea di easyJet: ogni giovedì e domenica è ora possibile raggiungere comodamente la Svizzera, così come la Francia e la Germania. Non è tutto. Il volo per Istanbul sarà un hub perfetto per il Medio e l’Estremo Oriente», afferma Fausto Orrù di Federalberghi. «Un volo diretto che apre una porta ai mercati non ancora sfruttati». (a. a.)

