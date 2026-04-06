Il videogame “cagliaritano” alla finale mondiale 

Anche in Sardegna nascono talenti capaci di farsi strada nel mondo dei videogiochi. E ora uno di questi progetti, interamente ideato da un team cagliaritano, volerà in Brasile per la finale internazionale della Game Jam Plus, una delle competizioni più importanti dedicate allo sviluppo indipendente.

Il progetto nasce durante una Game Jam, una maratona creativa di 48 ore in cui un team trasforma un’idea in un videogioco completo. La squadra, composta da cinque giovani sardi, si è formata quasi per caso, tra amici e appassionati che non avevano mai lavorato insieme. Eppure il risultato ha convinto pubblico e critica: il gioco ha ottenuto premi importanti e ora rappresenterà Europa e Nord America nella finale mondiale dal 12 al 14 maggio in Brasile.

Alla base di questo percorso c’è anche il lavoro di Igda Sardegna (Associazione Internazionale degli sviluppatori di Videogame) e della community Sardinia Game Scene, nata nel 2019 per creare opportunità per i talenti locali. «In Sardegna esistono competenze di alto livello che non hanno nulla da invidiare a quelle delle grandi aziende», spiega Paolo Vanali, uno dei membri del team. «Il problema è che spesso manca la consapevolezza delle possibilità offerte dal settore».

Un campo che, a livello globale, è oggi tra i più redditizi. «Molti pensano che fare videogiochi sia solo un passatempo», aggiunge. «In realtà può diventare un lavoro vero e proprio. E il nostro obiettivo è dimostrare che anche da qui possono nascere progetti competitivi a livello internazionale». La finale sarà un’occasione unica: oltre ad un premio in denaro i team selezionati potranno presentare il proprio gioco davanti a investitori e professionisti. Un passo che potrebbe trasformare un’idea nata in 48 ore in un progetto vincente.

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