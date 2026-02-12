Il vento azzoppa Lu Carrasciali 

Carnevale dimezzato a Tempio, due ragazzi illesi per miracolo per la caduta di alberi, oggi scuole chiuse ad Alghero: è il bilancio della giornata di maltempo sul nord Sardegna flagellato da fortissime raffiche di maestrale. Danni pesantissimi in Gallura dove l’allerta meteo, che aveva imposto a Tempio l’annullamento preventivo della sfilata di giovedì grasso, ha trovato ulteriori severe conferme.

In mattinata è scattato l’allarme nella zona a ridosso del parco di Rinaggiu, il maestrale ha piegato come se fosse fatto di cartone un pilone di acciaio, elemento portante del Parco Tenda, la tensostruttura che da anni ospita migliaia di persone per le feste e i balli della Sei giorni. I tecnici dei Vigili del Fuoco e il personale del Comune hanno effettuato un sopralluogo e subito si è capito che la struttura non è agibile. È stata disposta la chiusura e l’interdizione all’accesso all’intera area dell’impianto. Le fortissime raffiche di vento hanno reso impossibili anche le operazioni di messa in sicurezza. Il Teatro Tenda ieri sera è rimasto chiuso, oggi sarà fatta una valutazione complessiva sulle sue condizioni. Si parla della chiusura quasi certa anche per i prossimi giorni (manca l’ufficialità), con pesantissimi danni economici. È stata annullata anche la sfilata di sabato, che sarà recuperata probabilmente in altra data, la batosta per il Carnevale di Tempio è di quelle storiche. A Olbia un albero è caduto in via Nanni, nel cuore della città, dirottato a Cagliari il volo da Fiumicino delle 18.

Sassarese, tragedie sfiorate

Alberi caduti anche a Sassari. L’episodio più grave in pieno centro. Un grosso albero presente nei giardini pubblici, di fronte all’emiciclo Garibaldi, è crollato mentre gli studenti uscivano dalle vicine scuole. Una ragazza è stata travolta dalle frasche ma risparmiata per fortuna dal tronco e dai rami. Ha riportato una piccola ferita sulla fronte.

A Usini un ragazzo di 17 anni è stato colpito dal ramo di un albero che ha ceduto nel giardino comunale, in prossimità delle scuole medie. Anche per lui solo lievi lesioni.

Disagi ad Alghero

Ad Alghero il sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Ci sono da rimuovere i detriti che la burrasca ha lasciato per strada. Alberi abbattuti e persino infissi e verande precipitati sui marciapiedi.

Disagi all’aeroporto anche a Fertilia. Il volo proveniente da Fiumicino di Ita Airways delle 14.30 è finito a Elmas, di conseguenza è stato cancellato l’Alghero-Roma delle 15.20.

Bufera a Porto Torres

A Porto Torres la bufera di vento ha strappato un cavo di ormeggio di poppa della nave Athara. L’emergenza è scattata a mezzogiorno, costringendo i sommozzatori e la squadra nautica dei vigili del fuoco ad operare in condizioni estreme, con venti sostenuti e mareggiate che hanno richiesto l’intervento di due rimorchiatori e i piloti del porto, coordinati dalla Guardia Costiera, per dirottare la nave lungo la costa di Stintino dove potrà sostare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

(hanno collaborato Caterina Fiori, Emanuele Floris e Mariangela Pala)

RIPRODUZIONE RISERVATA