VaiOnline
Al Comunale.
22 dicembre 2025 alle 00:28

il vecchio borgo si allontana dal vertice, tre punti salvezza fondamentali per l’uta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uta 2020 1

Vecchio B. S. Elia 0

Uta 2020 (4-4-2) : Firinu, Aly, Piro, Pionca, Mancini, Carrus (24’ st Milia), Sartorio (20’ st Piras), Picciau, Casu, Orrù, Pascual Sales, In panchina J. Angioni, Foddis, L. Angioni, S. Pibia, D. Pibia, Manca, Chessa. Allenatore Medda.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Santilli, Fofana, Pinna (31’ st Martinez Neves), Ghiani, Cara, Vieira, Ferrer (41’ st Loi), Sylla (31’ st. Murgia), Limbardi (12’ st Ataldi), Mastropietro, Lai. In panchina Porceddu, Caddeu, Scano, Siddi, Melis. Allenatore Murgia.In panchina: Ortu di Carbonia.

Rete : st 40’ Picciau (r).

Note : ammoniti Mancini, Limbardi, Ferrer, Martinez e Lai.

Uta. Vittoria di prestigio dell’Uta, che tra le mura amiche prevale per 1-0 sul Vecchio Borgo Sant’Elia. Tre punti pesantissimi per la squadra di Madau, che si aggiudica la seconda vittoria consecutiva in casa e si porta a solo un punto dalla zona playout. Amara la sconfitta, invece, per gli ospiti, che arrivavano da una striscia di quattro vittorie di fila.

Primo tempo avaro di occasioni tra due squadre che lottano parecchio a centrocampo. Nessuno dei portieri compie particolari interventi e le reti restano inviolate. Ripresa invece più animata, durante la quale l’Uta spinge di più: al 7’ dal cross da sinistra di Aly, Casu spedisce al lato da ottima posizione. Pochi minuti più tardi è Pascual Sales a provarci, ma è provvidenziale l’intervento di Santilli. Al 22’ è il Vecchio Borgo ad andare vicino al vantaggio con Ataldi, ma Firinu si supera mettendo in calcio d’angolo il tiro leggermente deviato dell’attaccante. Nella girandola di cambi, la gara sembra abbassarsi di ritmo nuovamente e le due compagini faticano a trovare spunti offensivi. Al 40’ però l’episodio: Casu conquista un calcio di rigore con una bella giocata sulla sinistra. Sul dischetto va il capitano Raffaele Picciau che realizza con freddezza davanti a Santilli. Vittoria di peso dunque per i biancoverdi, che la prossima giornata affronteranno il Cus Cagliari per una sfida tesissima per la zona bassa della classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.