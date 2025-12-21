il vecchio borgo si allontana dal vertice, tre punti salvezza fondamentali per l’uta 

Uta 2020 1

Vecchio B. S. Elia 0

Uta 2020 (4-4-2) : Firinu, Aly, Piro, Pionca, Mancini, Carrus (24’ st Milia), Sartorio (20’ st Piras), Picciau, Casu, Orrù, Pascual Sales, In panchina J. Angioni, Foddis, L. Angioni, S. Pibia, D. Pibia, Manca, Chessa. Allenatore Medda.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Santilli, Fofana, Pinna (31’ st Martinez Neves), Ghiani, Cara, Vieira, Ferrer (41’ st Loi), Sylla (31’ st. Murgia), Limbardi (12’ st Ataldi), Mastropietro, Lai. In panchina Porceddu, Caddeu, Scano, Siddi, Melis. Allenatore Murgia.In panchina: Ortu di Carbonia.

Rete : st 40’ Picciau (r).

Note : ammoniti Mancini, Limbardi, Ferrer, Martinez e Lai.

Uta. Vittoria di prestigio dell’Uta, che tra le mura amiche prevale per 1-0 sul Vecchio Borgo Sant’Elia. Tre punti pesantissimi per la squadra di Madau, che si aggiudica la seconda vittoria consecutiva in casa e si porta a solo un punto dalla zona playout. Amara la sconfitta, invece, per gli ospiti, che arrivavano da una striscia di quattro vittorie di fila.

Primo tempo avaro di occasioni tra due squadre che lottano parecchio a centrocampo. Nessuno dei portieri compie particolari interventi e le reti restano inviolate. Ripresa invece più animata, durante la quale l’Uta spinge di più: al 7’ dal cross da sinistra di Aly, Casu spedisce al lato da ottima posizione. Pochi minuti più tardi è Pascual Sales a provarci, ma è provvidenziale l’intervento di Santilli. Al 22’ è il Vecchio Borgo ad andare vicino al vantaggio con Ataldi, ma Firinu si supera mettendo in calcio d’angolo il tiro leggermente deviato dell’attaccante. Nella girandola di cambi, la gara sembra abbassarsi di ritmo nuovamente e le due compagini faticano a trovare spunti offensivi. Al 40’ però l’episodio: Casu conquista un calcio di rigore con una bella giocata sulla sinistra. Sul dischetto va il capitano Raffaele Picciau che realizza con freddezza davanti a Santilli. Vittoria di peso dunque per i biancoverdi, che la prossima giornata affronteranno il Cus Cagliari per una sfida tesissima per la zona bassa della classifica.

