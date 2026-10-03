Il Tortolì dilaga nella ripresa sul Tempio 

Tortolì 4

Tempio 1

Tortolì (3-5-2) : Krolczyk, Antinoli (40’ st Scano), Guglielmone, Del-

piccolo; Lezcano, Loi (21’ st Balbis), Conti, Scarafoni (42’ st Nocco), Sulis (38’ st Carabajal); Menseguez, Mastropietro (26’ st Cadoni). In panchina Bracaglia, Thiam, Thiobane, Lobina. Allenatore Cossu.

Tempio (4-2-3-1) : Latica, Manzat-

to, Chiti (32’ st Ndao), Freri, Olivie-

ri (17’ st Dosso); Carboni (29’ st Rainelli), Bradeley; Nativi (12’ st Di Liberto), Lammardo, Marras (43’ st Mureddu); Moreo. In panchina Peru, Murgia. Allenatore Paba.

Arbitro : Zambelli di Lodi.

Reti : nel pt 42’ Marras; nel st 11’, 31’ Delpiccolo, 27’, 34’ Menseguez.

Note : ammoniti Moreo, Guglielmone. Recupero 2’ pt-3’ st. Spettatori 400.

Tortolì . Prima un tour all’inferno, poi la lenta risalita e infine la fuga verso la prima vittoria stagionale. Il Tortolì travolge 4-1 un Tempio che cede alla distanza.

La partita del Fra Locci si tinge subito di giallo. Latica comincia mostrandosi reattivo quando stoppa con le mani la palla che lo sta scavalcando. Per i giocatori del Tortolì è fuori area, arbitro e assistente la pensano diversamente e l’azione prosegue. È il 9’ e l’episodio accende gli animi. Al 22’ la parata di Krolczyk non è banale sul tiro di Carboni. Il Tortolì si scuote. Menseguez è devastante sulla trequarti e apre la verticale per Scarafoni: non è letale, altrimenti gli ogliastrini sarebbero stati sopra al 37’. Krolczyk para ancora, ma non può nulla sull’inzuccata di Marras su corner di Olivieri.

A inizio ripresa il Tempio può dilagare ma gli attaccanti mancano di cattiveria. Il Tortolì non perde la testa e costruisce il pareggio, identico al gol dei Galletti: è l’11’, angolo di Conti, schiacciata di Delpiccolo. Il messaggio è chiaro: il Tortolì cerca la vittoria. La trova con le doppiette di Menseguez e di Delpiccolo che condannano un avversario in debito d’ossigeno.

RIPRODUZIONE RISERVATA