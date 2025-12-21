VaiOnline
I galluresi.
22 dicembre 2025 alle 00:28

Il tempio ora pensa ai rinforzi 

Tempio. Iniziato nel migliore dei modi con la vittoria in Coppa Italia sull’Atletico Uri, che ha garantito l’accesso alla finale di gennaio contro l’Iglesias, dicembre si chiude però per il Tempio con una inattesa sconfitta casalinga col Tortolì.

Un ko che fa male più nella forma che nella sostanza in quanto la vetta della classifica, attualmente detenuta con 28 punti da un trio (Iglesias, Ilvamaddalena e Nuorese), dista appena un punto dai “galletti”, che sono solitari secondi a quota 27.

Di fatto da quel sontuoso 5-1 di coppa si è assistito a una certa involuzione dei galluresi cagionata anche da varie e importanti assenze ma non solo: nell’ultimo periodo Spano e compagni hanno perso mordente, determinazione e anche, in alcune situazioni, la necessaria attenzione, come se qualcosa negli ingranaggi di gioco non fosse “oleata” come prima. La sosta natalizia giunge dunque a proposito e nel tempo che separa dalla ripresa, con l’inizio del girone di ritorno fissato al 4 gennaio, è più che mai necessario un colloquio aperto e sereno tra società e staff tecnico.

C’è da tener presente che nessun traguardo è impossibile da raggiungere, sia che si parli di campionato (primo posto o playoff) sia di Coppa Italia che, se vinta, aprirebbe le porte della fase Nazionale. Appare a questo punto indispensabile rivolgere un concreto sguardo al mercato nel quale dove individuare profili esperti e di categoria che, di concerto con l’allenatore Cantara e il suo staff, vadano a colmare i vuoti nell’organico senza dubbio presenti e già noti agli addetti ai lavori.

La ritrovata e positiva politica sui giovani del vivaio ha già prodotto ottimi risultati: oltre al titolare Matteo Casu e a Giovanni Linaldeddu, che ha esordito contro il Tortolì, ci sono nel giro della prima squadra anche Salvatore Nativi, Fabio Careddu e Carlo Pasella.

