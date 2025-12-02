Il Papa: «Hezbollah deponga le armi L’Italia adatta a mediare per la pace» 

Roma. Nella guerra in Ucraina «un ruolo importante» può essere giocato dall’Italia grazie alle sue capacità di mediazione. Leone XIV lo dice sul volo per Roma, dopo il viaggio in Turchia e Libano, rivelando poi che di aver avuto a Beirut «incontri personali con rappresentanti di diversi gruppi che rappresentano autorità e persone, che hanno a che vedere con i conflitti interni e internazionali nella regione». E sulla questione di Hezbollah traccia la linea: «Evidentemente c’è da parte della Chiesa la proposta che lascino le armi e che cerchiamo il dialogo». Tornando all’Ucraina, Prevost riconosce il ruolo di Usa e Ue ma punta i riflettori sull’Italia, che «culturalmente e storicamente ha la capacità di essere intermediaria in mezzo a un conflitto che esiste fra diverse parti, anche nel caso dell’Ucraina». E poi: «Io potrei suggerire che la Santa Sede possa incoraggiare questo tipo di mediazione e si cerchi, e cerchiamo insieme, una soluzione che veramente potrebbe offrire pace, una giusta pace, in questo caso in Ucraina».

RIPRODUZIONE RISERVATA