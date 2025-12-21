Il Natale accende il mercato 

Le eccellenze enogastronomiche e artigianali di nicchia e le iniziative solidali con le numerose associazioni di volontariato, hanno trovato ospitalità nel vecchio mercato ortofrutticolo di Piazza Pino Piras, aperto in via eccezionale, per accogliere la seconda edizione di Nadal al Mercat. Un’iniziativa voluta dall’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune, in collaborazione con la Fondazione Alghero e l’associazione Algonet. Un progetto che punta sulla valorizzazione delle specialità del patrimonio alimentare e artigianale del territorio, con momenti culturali, musicali e solidali.

Dalla birra all’olio

«Siamo contenti di animare il mercato cittadino con serate che uniscono solidarietà, buon cibo e le nostre eccellenze, in un’atmosfera di condivisione», ha dichiarato l’assessora alle Attività Produttive Ornella Piras. Il programma si è articolato in quattro giornate tematiche. L’apertura del 18 dicembre è stata dedicata alla solidarietà con “La giornata del dono”, che ha inaugurato la settimana delle eccellenze tra brindisi, attività inclusive per bambini, raccolta solidale in collaborazione con Caritas e l’accensione dell’Albero solidale, accompagnata da musica folk algherese. Il 19 dicembre è stato riservato a famiglie e più piccoli, con laboratori creativi, caccia al tesoro e l’appuntamento “Dall’orzo al boccale”, dedicato alla filiera brassicola cento per cento sarda. Il 20 dicembre ha messo al centro “Pane, vino e olio del territori”, con degustazioni guidate, laboratori sensoriali e incontri con aziende olivicole e vitivinicole, mentre la giornata conclusiva del 21 dicembre, “La giornata del mare – I tesori del golfo”, ha reso omaggio alle risorse marine e artigianali, con la mostra del corallo, degustazioni, la presentazione del progetto solidale “Dragon Rosa” e il concerto finale. Tra gli appuntamenti più seguiti, la serata musicale di venerdì ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico grazie all’esibizione dei Six Seasons, alla loro prima uscita ufficiale.

A pochi passi dal vecchio mercato, tra le vie dello shopping, grande fermento domenica pomeriggio per gli ultimi acquisti di Natale accompagnati dalla musica lirica diffusa, nell’ambito del progetto “Echi armonici” delle associazioni Contrapunctum e Aurelia. In Piazza Sventramento si sono esibiti il soprano Chiara Guerra e il baritono Dario Sogos.

