Il motogiro d’Italia fa tappa nel Sarrabus 

La rievocazione storica del Motogiro d’Italia (che quest’anno si svolge interamente in Sardegna dal 24 al 30 maggio) passa per Muravera e Costa Rei. I motociclisti dopo aver lasciato Bari Sardo arriveranno nella piazza Europa di Muravera martedì 26 maggio attorno alle 13.30 (seconda tappa). Qui sono previsti dei test di abilità, subito dopo si proseguirà in direzione Costa Rei (sempre Comune di Muravera). L’arrivo della seconda frazione è previsto al Marina Rey Beach Resort attorno alle 14.50.

Il Motogiro, giunto alla trentacinquesima edizione, torna in Sardegna dopo vent’anni con oltre 150 iscritti. Presenti tutte le maggiori aziende motociclistiche degli anni ’50 e ’60 come Ducati, Guzzi, Gilera, Rumi, Bianchi, Benelli, Morini, Mondial, Maserati e MV Agust. Tra i partecipanti anche tre ex piloti argentini in sella a delle rarissime Tehuelche 75 4T, unica casa motociclistica argentina. Fra gli italiani invece ci sarà il pluri iridato Pier Paolo Bianchi e il campione di motocross Italo Forni. Numerosi gli appassionati che risiedono nel Sarrabus. Fra loro anche Stefano Usai, consigliere del comitato regionale Fmi (Federazione motociclistica italiana).

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