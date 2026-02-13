Il Milan si aggrappa a Modric 

Pisa 1

Milan 2

Pisa (3-4-3) : Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (41’ st Leris), Loyola (45’ st Durosinmi), Aebischer (11’ st Akinsanmiro), Angori; Tramoni (11’ st Iling-Junioir), Moreo (41’ st Piccinini), Stojlkovic. Allenatore Hiljemark.

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (31’ st Pulisic), Fofana (27’ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (27’ st Leao), Nkunku (1’ st Fulkrug, 45’ st De Winter). Allenatore Allegri.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : pt 39’ Loftus-Cheek; st 25’ Loyola, 39’ Modric.

Note : espulso 45’ st Rabiot, ammonito Touré.

Pisa. Alla fine il Milan prende tre punti ma col Pisa deve sudare sette camicie per restare sulla scia dell’Inter e continuare a credere nello scudetto. I rossoneri si aggrappano a Modric nel finale per piegare la resistenza del fanalino di coda, che vede ridursi ulteriormente le speranze di salvezza.

Allegri sceglie le rotazioni in vista delle tre gare in una settimana (mercoledì il recupero con il Como e domenica c’è il Parma), mentre per il debutto casalingo il nuovo tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, deve schierare il terzo portiere Nicolas (zero minuti finora). Il Milan rinuncia a Leao, Pulisic e Fulkrug puntando su Loftus-Cheek e Nkunku. Nella prima mezz’ora è il Pisa a spaventare i rossoneri al 29’ con un passaggio filtrante che smarca Stojlkovic: salva Maignan in uscita. Dopo 10’ però i rossoneri passano con la prima azione pericolosa: Athekame da destra mette un cross al centro e Loftus-Cheek schiaccia a rete di testa.

Nella ripresa gli ospiti partono forte e raddoppiano con Rabiot ma Fabbri annulla per un fallo di mano di Fulkrug, appena entrato al posto di un evanescente Nkunku. L’antipasto di una serata da dimenticare per l’attaccante tedesco, che 9’ calcia il rigore guadagnato da Pavlovic ma spedisce la palla sulla base del palo e poi fuori. Al 62’ ci prova Athekame dal limite ma il suo destro al volo è deviato dal portiere pisano. Poi solo Pisa, poco pungente ma volenteroso tanto che al 70’ pareggia con Loyola.

Allegri toglie Fofana e Loftus-Cheek per Ricci e Leao, poi dentro anche Pulisic per Athekame. All’80’ Fulkrug spreca sotto porta un assist di Ricci. Alla fine serve una giocata da pallone d’oro di Modric per risolvere un match che rischiava di annullare ogni velleità da primato: il centrocampista si incunea palla al piede in area e con un bel destro all’angolo del secondo palo firma il gol vittoria. Il Pisa prova a reagire ma non crea pericoli. Poi al 90’ in pochi secondi il doppio giallo (fallo e proteste) che vale l’espulsione per Rabiot.

