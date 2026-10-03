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Eccellenza.
04 ottobre 2026 alle 00:19

Il Lanusei torna da Calangianus con un altro trionfo 

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Calangianus 1

Lanusei 2

Calangianus (4-4-2) : Sechi, Serra, Belloni, Casu (22’ st Linaldeddu), Dombrovoschi (5’ pt Asara), Giagheddu, G. Tusacciu (32’ st Varrucciu), Tanda (37’ st A. Tusacciu), Zannetti, Pozzebon (8’ st Tamponi), Mauro. In panchina Raffi, G. Marini, Marras, Deligios. Allenatore S. Marini.

Lanusei (4-4-2) : Gilli, Munua, Carraro, Manca, Bergamo, Civile, Bha (18’ st R. Doratiotto), F. Doratiotto (47’ st Mabo), Loi (18’ st Lobina, 30’ st Xaxa), Caddeo, Pedditzi. In panchina Loddo, Paderi, Mamali, Marchetta, Usai. Allenatore Filippi.

Arbitro : Danesi di Pistoia.

Reti : nel primo tempo 9’ F. Doratiotto, 43’ Mauro; nella ripresa 4’ Pedditzi.

Note : ammoniti Casu, Loi, S. Marini, F. Doratiotto, Mauro. Recupero 2’ pt-5’st.

Calangianus . Riportare in parità le sorti dell’incontro, quando a riposo mancavano due minuti, sembrava dovesse aprire nuovi scenari nella ripresa per il Calangianus. Invece il Lanusei è passato nuovamente in vantaggio, conservandolo sino alla fine. Reduce da due vittorie di fila, il giovane undici di Marini era chiamato a confermarsi, ma così non è stato. Si è vista, in modo chiaro, l’assenza di un uomo d’ordine a centrocampo, seppoi fossero due ancor meglio. È su punizione, al 9’, che si concretizza il vantaggio per un buon Lanusei a opera di Fabio Doratiotto. Pari locale al 43’ con l’ottimo Mauro. Il gol partita nella ripresa è di Pedditzi al 4’, e anche qui Sechi forse poteva fare qualcosa di più.

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