Il guspini continua a volare 

Guspini 1

Cus Cagliari 0

Guspini ( 4-4-2 ): Fortuna, Manca (38’ st Mantega), Medda, Tamburini, Dessì, Fadda, Mura, Marcon, Mboup, Marci, Caboni (43’ st M. Saba). In panchina P. Saba, Chessa, Pedoni, Porcu, Serra, Piga, Riep. Allenatore Dessì.

Cus Cagliari ( 4-4-2 ): Pillitu, Prunel, Prefumo, Carboni (15’ st Puddu), Biondi, Ferreli (8’st Onnis), Porcedda (38’ st Zucca), Simoni, Camba, Baldussi, Tumatis (21’ st Perra). In panchina Astarita, Loddo, V. Salaris, A. Salaris. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Rete : pt 6’ Marci.

Note : espulsi Baldussi e A. Salaris; ammoniti Simoni, Biondi, Marci, Tamburini, Mantega.

Guspini. Il Guspini non molla di un millimetro, neppure in un campo al limite della praticabilità, neppure quando all’appello tra infortuni e squalifiche mancano diversi titolari: «Troppi - ammette a fine gara Dessì - le condizioni del terreno di gioco poi ci ha messo anche del suo ma i tre punti credo che siano strameritati». In avvio di gara, siamo al 6’, a sbloccare il match ci pensa con la solita puntualità grazie una pregevole conclusione di sinistro capitan Marci. È il gol che segna il destino di una partita di grande spessore agonistico sicuramente di lotta e sacrificio per entrambi gli schieramenti che gli ospiti del Cus Cagliari nonostante la buona volontà dimostrata non riescono più a rimettere in equilibrio. Il Guspini pur stravolto in alcuni assetti tattici concede poco: Fadda e Marcon si sfiancano, Caboni e Mboup impegnano non poco la difesa ospite, Fortuna sempre attento tra i pali si fa apprezzare anche come libero aggiunto. Il Guspini va vicinissimo al 2-0 al 19’ ancora con Marci, e nella ripresa con Fadda al 2i’ e Carboni al 26’. Gli ospiti si rendono pericolosi al 23’ con Camba e nella ripresa all’11’ con Porcedda.

