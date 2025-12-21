VaiOnline
Al Comunale.
22 dicembre 2025 alle 00:28

Il guspini continua a volare 

Basta la zampata a inizio gara di Marci per mantenere la vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Guspini 1

Cus Cagliari 0

Guspini ( 4-4-2 ): Fortuna, Manca (38’ st Mantega), Medda, Tamburini, Dessì, Fadda, Mura, Marcon, Mboup, Marci, Caboni (43’ st M. Saba). In panchina P. Saba, Chessa, Pedoni, Porcu, Serra, Piga, Riep. Allenatore Dessì.

Cus Cagliari ( 4-4-2 ): Pillitu, Prunel, Prefumo, Carboni (15’ st Puddu), Biondi, Ferreli (8’st Onnis), Porcedda (38’ st Zucca), Simoni, Camba, Baldussi, Tumatis (21’ st Perra). In panchina Astarita, Loddo, V. Salaris, A. Salaris. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Rete : pt 6’ Marci.

Note : espulsi Baldussi e A. Salaris; ammoniti Simoni, Biondi, Marci, Tamburini, Mantega.

Guspini. Il Guspini non molla di un millimetro, neppure in un campo al limite della praticabilità, neppure quando all’appello tra infortuni e squalifiche mancano diversi titolari: «Troppi - ammette a fine gara Dessì - le condizioni del terreno di gioco poi ci ha messo anche del suo ma i tre punti credo che siano strameritati». In avvio di gara, siamo al 6’, a sbloccare il match ci pensa con la solita puntualità grazie una pregevole conclusione di sinistro capitan Marci. È il gol che segna il destino di una partita di grande spessore agonistico sicuramente di lotta e sacrificio per entrambi gli schieramenti che gli ospiti del Cus Cagliari nonostante la buona volontà dimostrata non riescono più a rimettere in equilibrio. Il Guspini pur stravolto in alcuni assetti tattici concede poco: Fadda e Marcon si sfiancano, Caboni e Mboup impegnano non poco la difesa ospite, Fortuna sempre attento tra i pali si fa apprezzare anche come libero aggiunto. Il Guspini va vicinissimo al 2-0 al 19’ ancora con Marci, e nella ripresa con Fadda al 2i’ e Carboni al 26’. Gli ospiti si rendono pericolosi al 23’ con Camba e nella ripresa all’11’ con Porcedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.