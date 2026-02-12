VaiOnline
Lo spettacolo.
13 febbraio 2026 alle 00:35

Il gruppo folk sul palco del “Garau” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Maria Giovanna Cherchi condurrà l’evento, inserito tra le manifestazioni collaterali della Sartiglia, che il gruppo folk Città di Oristano 1961 organizza oggi dalle 17 al teatro “Garau”, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune. Sul palco anche l’organettista Vanni Masala, i tamburini e trombettieri “Citta di Oristano”, il gruppo folk “Tradizioni popolari di Macomer” e ovviamente i padroni di casa che aprono e chiudono la serata. «È anche un’occasione per vedere all’opera i bimbi del nostro gruppo, “Is Currulleris de Su Brugu”, allevati da Rita Carta nella nostra sede in piazza Eleonora, oltre a ricordare il fondatore del gruppo, Enrico Fiori - afferma il presidente Paolo Vanacore - Dalle 15.30, Gabriella Collu è a disposizione per fornire informazioni sulle corrette modalità per indossare l’abito tradizionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 