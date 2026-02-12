Il gruppo folk sul palco del “Garau” 

Maria Giovanna Cherchi condurrà l’evento, inserito tra le manifestazioni collaterali della Sartiglia, che il gruppo folk Città di Oristano 1961 organizza oggi dalle 17 al teatro “Garau”, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune. Sul palco anche l’organettista Vanni Masala, i tamburini e trombettieri “Citta di Oristano”, il gruppo folk “Tradizioni popolari di Macomer” e ovviamente i padroni di casa che aprono e chiudono la serata. «È anche un’occasione per vedere all’opera i bimbi del nostro gruppo, “Is Currulleris de Su Brugu”, allevati da Rita Carta nella nostra sede in piazza Eleonora, oltre a ricordare il fondatore del gruppo, Enrico Fiori - afferma il presidente Paolo Vanacore - Dalle 15.30, Gabriella Collu è a disposizione per fornire informazioni sulle corrette modalità per indossare l’abito tradizionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA