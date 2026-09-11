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12 settembre 2026 alle 00:29

Il grande basket 

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Il grande basket torna a Cagliari: al PalaPirastu scatta oggi la sedicesima edizione del “City of Cagliari International Basketball Tournament”, che vede in campo ben tre squadre iscritte alla prossima Eurolega e la grande novità del panorama italiano, la Maxima Roma. In diretta su Videolinaoggi alle 18 le due semifinali. Si comincia con gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv contro la Maxima Roma; alle 20.30, sempre in diretta, la sfida tra i francesi dell’Asvel Villeurbanne e i tedeschi del Bayern Munchen Basketball. Videolina seguirà domani anche la finale per il terzo posto tra le due squadre perdenti di oggi (alle 18) e quella per il titolo tra le formazioni vincenti, alle 20.30. Telecronaca di Andrea Sechi, commento di coach Antonello Restivo.

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