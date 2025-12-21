Il Genoa in 10 cade con l’Atalanta al 94’ 

Genoa 0
Atalanta 1
Genoa (3-5-2) : Leali, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Norton-Cuffy, Ellertsson Malinovskyi (22'st Thorsby), Frendrup , Martin (3'pt Sommariva), Vitinha 837' st Masini) , Ekuban 22' stColombo). (Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ostigard, Sabelli, Fini, Ekhator, Carboni, Venturino). All.: De Rossi.
Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi, De Roon, Hien, Kolasinac (37' st Krstovic), Zappacosta (24' st Sulemana), Ederson (37' st Brescianini), Musah, Bernasconi (24' st Zalewski), De Ketelaere, Maldini (11' st Samardzic), Scamacca (Rossi, Sportiello, Scalvini, Ahanor) All.: Palladino.
Arbitro : Abisso di Palermo
Rete : 49' st Hien
Note. Espulso: al 3’ pt Leali. Ammoniti: Samardzic, Zalewski, Thorsby.
Genova. Sconfitta beffa per il Genoa che in dieci dal 3' del primo tempo per l'espulsione di Leali, fallo da ultimo uomo, cade solo al 4' di recupero del secondo tempo dopo una gara giocata a visto aperto. Ma al 4' di recupero della ripresa al decimo calcio d'angolo Hien di testa ha anticipato tutti regalando ai suoi la vittoria.
La gara cambia dopo appena 3' di gioco. Da un corner a favore del Genoa non sfruttato un errore di Norton-Cuffy permette a Maldini di involarsi da solo da metà campo. Leali si lancia in uscita e lo affronta commettendo fallo sulla trequarti. Abisso estrae così il cartellino rosso e il Genoa si ritrova in dieci. Poi al 4' di recupero proprio da un angolo di Zalewski l'incornata di Hien che vale tre punti.
