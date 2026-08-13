Il furto, poi la fuga: giovane in manette 

Ha afferrato alcuni capi d’abbigliamento, nascondendoli, per poi allontanarsi senza pagare dalla Rinascente, in via Roma. Ma un 23enne di nazionalità algerina, senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri prima che potesse far perdere le proprie tracce: la merce sottratta, per una valore di 400 euro, è stata recuperata e il giovane arrestato con l’accusa di furto aggravato. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza oggi verrà processato per direttissima.

Come ricostruito dai militari del nucleo radiomobile della compagnia, sono stati i dipendenti del grande magazzino a segnalare la presenza sospetta del 23enne. Una pattuglia ha raggiunto rapidamente via Roma e i carabinieri, seguendo le indicazioni del personale della Rinascente, hanno individuato e bloccato il giovane algerino. Secondo le accuse aveva ancora con sé la merce, recuperata e restituita al proprietario.

RIPRODUZIONE RISERVATA