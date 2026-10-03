Il fuoco incenerisce ettari di vegetazione in località Fra Giuanni 

Momenti di apprensione ieri in località Fra Giuanni a Capoterra, dove intorno alle 11,45 è divampato un incendio che ha interessato diversi ettari di vegetazione arrivando a scavalcare anche la strada che conduce a Poggio dei Pini. Le fiamme, alimentate dall’erba secca, si sono rapidamente estese rendendo necessario un intervento coordinato delle diverse squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e il personale del Corpo forestale, che hanno lavorato per contenere il fronte del rogo e impedire che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente. Fondamentale anche il supporto aereo: l’intervento dell’elicottero ha consentito di raggiungere le zone più difficili e contrastare dall’alto l’avanzata delle fiamme.

Dopo ore di lavoro l’incendio è stato domato grazie alla collaborazione tra le forze impegnate nelle operazioni. Resta da quantificare l’esatta superficie interessata dal rogo e da valutare l’entità dei danni provocati alla vegetazione. L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sull’importanza del tempestivo intervento delle squadre antincendio e del coordinamento tra le diverse componenti del sistema di protezione del territorio.

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